Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO

Redazionale. Oggi verranno distribuiti sacchetti con cibo da strada ai senzatetto di Messina

Redazionale. MESSINA – La settima edizione del Messina Street Food Fest inizia con un regalo ai 50 operatori. “Sono tutti dei gran lavoratori, che ogni mattina alzano una serranda e portano avanti un’attività”, ha esordito il l’amministratore di Eventivamente e presidente di Confcommercio Alberto Palella. “Abbiamo deciso di premiarli con una divisa perché sono tutti dei piccoli chef”.

Show cooking solidali e sacchetti di cibo ai senzatetto

E’ partito anche quest’anno da Piazza Cairoli il viaggio fra i sapori e gli odori del cibo da strada. Ma anche gli show cooking solidali, il cui ricavato sarà devoluto a quattro associazioni del territorio. Ma c’è di più, quest’anno l’organizzazione del Messina Street Food Fest ha deciso di donare sacchetti con il cibo da strada dei 50 operatori ai senzatetto di Messina.