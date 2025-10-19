Messina Street Food Fest, il gran finale a Piazza Cairoli

Anche oggi il food village sarà aperto con orario continuato dalle 11:00 all’1:00 di notte, con le sue 51 casette del gusto

Redazionale – MESSINA – È arrivato il giorno del gran finale per il Messina Street Food Fest, l’evento che da giorni anima Piazza Cairoli con gusto, spettacolo e inclusione. Anche oggi il food village sarà aperto con orario continuato dalle 11:00 all’1:00 di notte, con le sue 51 casette del gusto pronte ad accogliere un pubblico di ogni età tra tradizione, innovazione e sapori da tutta Italia.

Grande attenzione all’inclusività con la postazione AIC Sicilia, dedicata alle specialità gluten free, per permettere anche a chi soffre di celiachia o intolleranze alimentari di godersi appieno l’esperienza del festival.

La giornata di ieri ha visto una partecipazione straordinaria: migliaia di visitatori da tutta la Sicilia e dalla Calabria hanno affollato la piazza fino a tarda sera, tra street food, musica, performance artistiche e la sorprendente danza aerea della compagnia Joculares.

SHOW COOKING SOLIDALI, GRANDI CHEF E GELATIERI

Il clou del programma odierno è rappresentato dai tre show cooking solidali che si terranno all’interno della tendostruttura allestita come un vero ristorante, condotti da Valeria Zingale. Ecco il programma:

Ore 11:30 – I tre Ambasciatori del Gusto Francesco Arena, Pasquale Caliri, Lillo Freni.

Francesco Arena proporrà Il mio sorriso Pane laffa (omaggio a Gaza) con tartare di Modicana, ricotta aromatizzata al limone, gel di limone e coriandolo o microgreens; Pasquale Caliri Risotto elisir di limone, la ‘parte gelato’ è firmata da Lillo Freni, prevede un Semifreddo al limoncello.

Ore 19.00 – Chef Fortunato Aricó (ristorante ‘Officina del gusto’ – Reggio Calabria) e i gelatieri Salvatore e Pierluigi Ravese (pasticceria ‘Garden’ di Gioia Tauro).Il primo cucinerà L’eleganza della tradizione, maccheroni al ferretto con ragù di capra Aspromontana; i due gelatieri ‘Mediterraneo’: Sorbetto al Bergamotto, Birra Messina Cristalli di sale e Rosolio Italicus.

Ore 21 – Chef Giacomo Caravello (ristorante Balice – Milazzo) con le ‘Cozze scoppiate alla brace, limbarda e astratto; il maestro gelatiere Giuseppe con Nicola Arena (gelateria Giuseppe Arena Messina)prepareranno ‘ Rubus’, Sorbetto di more di rovo e riduzione di vino rosso.

Il ricavato degli show cooking sarà interamente devoluto in beneficenza a quattro importanti realtà del territorio: Cirs Casa Famiglia, Mensa di Sant’Antonio, ABC – Amici dei Bambini in Corsia e Croce Rossa Italiana – Comitato di Messina.

Partner degli shoow cooking, le cantinePrincipi di Mola, Camporè, Madaudo, Guzman e Tenute Cinquanta.

MUSICA E SPETTACOLI PER TUTTA LA GIORNATA

Il programma artistico di oggi sarà ricco e coinvolgente, a partire dalla mattina:

Ore 11:45 – DJ set “Cotti e suonati” con Alfredo Reni

Ore 18:15 – Spettacolare sfilata dei trampolieri

Ore 19:00 – Performance “CircumNaviGusto” dei Joculares

Ore 20:00 – DJ set con Santi Villari e Alfredo Reni

Ore 21:00 – Live band “Briganti Italiani”

Ore 22:45 – Premiazione degli street fooders più amati dal pubblico

Ore 23:00 – Ultimo DJ set con Santi Villari e Alfredo Reni

A condurre i momenti sul palco sarà la brillante Carmen Cilione, che accompagnerà il pubblico fino al gran finale di questa straordinaria edizione.

Il Messina Street Food Fest 2025 è patrocinato da: Città Metropolitana di Messina, Comune di Messina, Università degli studi di Messina, Unioncamere Sicilia, Camera di commercio di Messina, Confesercenti Messina, IIS Antonello, Cral città metropolitana di Messina, Amam, Atm, Messina Servizi Bene Comune, Aic Sicilia.

Info utili: Per migliorare la partecipazione all’evento i parcheggi comunali del ‘Fosso’; di via La Farina e il multipiano Cavallotti, rimangono aperti h 24.

Articoli correlati