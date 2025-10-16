 Messina Street Food Fest, oggi il taglio del nastro

S'inizia alle 18.15. Al via la quattro giorni della festa del cibo di strada

Al via oggi la quattro giorni del Messina Street Food Fest 2025. Lo spettacolo dell’enogastronomia e dell’intrattenimento si svolgerà da oggi a domenica 19, a piazza Cairoli. Il taglio del nastro è previsto alle 18.15 con il sindaco di Messina, Federico Basile, l’amministratore di Eventivamente, Alberto Palella e altre autorità.

Il Messina Street Food Fest 2025 è patrocinato da: Città Metropolitana di Messina, Comune di Messina, Università degli studi di Messina, Unioncamere Sicilia, Camera di commercio di Messina, Confesercenti Messina, IIS Antonello, Cral città metropolitana di Messina, Amam, Atm, Messina Servizi Bene Comune, Aic Sicilia.

Orari di apertura della manifestazione: Giovedì 16 dalle 18 all’1, venerdì 17 e sabato 18 dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1, domenica 19 orario continuato dalle 11 all’1.

