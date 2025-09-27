 Messina su Rai 1, la troupe di Linea Verde alla scoperta della città sostenibile

Redazione

sabato 27 Settembre 2025 - 14:36

Il sindaco Basile commenta la trasmissione di oggi: "Dai servizi digitali e la rinascita degli spazi verdi alla differenziata, siamo un modello"

“Oggi la nostra città è stata raccontata su “Linea Verde Italia”, che ha portato nelle case degli italiani la bellezza e la vivacità di Messina, esempio di buona amministrazione tra tradizione e innovazione. Dalla rinascita degli spazi verdi come Villa Dante, vero polmone di sport all’aperto e attività sociali, alla modernizzazione dei servizi digitali e l’impegno crescente nella mobilità sostenibile e nella raccolta differenziata: Messina emerge come modello di transizione ecologica e digitale”. Così il sindaco Federico Basile commenta la puntata di RaiUno di oggi, che si può rivedere su Raiplay.

Continua il primo cittadino: “La puntata si è soffermata anche sul nostro straordinario patrimonio storico e culturale, come il nostro Duomo. Un viaggio che è continuato a Ganzirri con i sapori tipici dello Stretto, dove cultura e gastronomia si intrecciano in ogni piatto. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra città e coscienti del grande lavoro che stiamo facendo insieme. Ogni passo verso una Messina più verde, sostenibile e innovativa è il frutto di un impegno condiviso, tra cittadini e amministrazione, tra amore per la nostra storia e voglia di futuro”.

