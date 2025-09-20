 Linea Verde racconta Messina su Rai Uno

sabato 20 Settembre 2025 - 17:07

Dalla cripta del Duomo al Campanile e alla cucina dello Stretto, il celebra programma dedica uno speciale al capoluogo peloritano

La città di Messina sarà protagonista della puntata di “Linea Verde Italia”, in onda sabato 27 settembre. Il noto programma di Rai 1, condotto da Monica Caradonna e Tinto, dedica infatti uno speciale al capoluogo peloritano, con un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. Nei giorni scorsi la troupe ha effettuato i sopralluoghi e le riprese, accolta dal sindaco Federico Basile e dal direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio. “L’occasione ha permesso di approfondire e documentare il processo “green” avviato in città”, comunica l’amministrazione comunale.

“Le telecamere di Linea Verde Italia racconteranno la transizione ecologica promossa dall’amministrazione: dalla riqualificazione delle aree a verde come Villa Dante e le sue attività sportive e sociali all’aperto, fino alle innovazioni legate ai servizi digitali e la mobilità sostenibile per i cittadini e ai sistemi di raccolta differenziata. Non mancherà uno sguardo al ricco patrimonio culturale, che accompagnerà i telespettatori alla scoperta del Campanile e dell’orologio astronomico del Duomo, nonché della suggestiva Cripta. Il racconto televisivo farà tappa anche al Lago di Ganzirri, con la tradizionale pesca delle cozze, attività secolare svolta all’interno della Riserva naturale orientata della Laguna di Capo Peloro. Infine, spazio ai sapori e alla cultura gastronomica messinese, con i prodotti agroalimentari che caratterizzano la cucina dello Stretto”, fa sapere sempre l’amministrazione comunale.

