Messina Sud. Prove di sirene di allertamento

Diffusori acustici nelle modalità di allarme e cessato allarme

Lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 settembre, dalle ore 8 alle 16, saranno effettuate, da parte dei tecnici incaricati, prove delle sirene di allertamento nei villaggi di Giampilieri, Giampilieri Marina, Molino, Altolia, Briga Superiore, Ponte Schiavo e Pezzolo, con la diffusione dei vari toni acustici di avviso. Il monitoraggio e la manutenzione sono necessari per verificarne il corretto funzionamento.

“Non c’è alcun motivo di preoccupazione per la cittadinanza – ricordano il sindaco Federico Basile e l’assessore Minutoli -. Al contrario l’attività di controllo rappresenta un’occasione per fare prevenzione e informare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare in caso di calamità naturali”.