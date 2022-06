Messina. Sul campo "George Floyd" interviene Accorinti: "Lo recupereremo" - Tempostretto

L'ex sindaco annuncia una conferenza entro sabato in cui verrà spiegato come si sistemerà tutto. E chiede il coinvolgimento dei cittadini: "Ha senso anche un euro"

MESSINA – Mentre circolano foto e video delle condizioni attuali del campo libero “George Floyd”, a intervenire sulla vicenda e sullo stato in cui versa il playground è stato lo stesso Renato Accorinti. L’ex sindaco, che due anni fa ha donato il campo alla città, ha parlato di voler recuperare l’impianto, struttura definita “libera sotto ogni punto di vista”. E annuncia una conferenza stampa, che si terrà entro sabato e in cui parlerà alla città di come verrà recuperato il campo.

Accorinti: “Dopo due anni alcune cose vanno sistemate”

“Due anni fa abbiamo inaugurato il primo playground in città, un campo di basket in cui tutti potevano venire a giocare gratuitamente – spiega l’ex primo cittadino Renato Accorinti – Un campo libero sotto ogni punto di vista, liberi di giocare e di pensiero. Ed è stato fatto in un modo semplice: abbiamo chiesto l’autorizzazione per un luogo che non veniva utilizzato e abbiamo lavorato. Per due anni hanno giocato liberamente tantissimi ragazzi, fino a notte fonda. Speriamo si possano fare altri campi così e di trovare altri spazi. Ma chiaramente dopo due anni alcune cose vanno rifatte”.

“Chiederemo cassonetti della differenziata”

Accorinti entra nello specifico: “Sembra vandalizzato ma i canestri si sono rotti perché nel basket c’è anche chi si appende. Dopo due anni si sono rotti e praticamente da qui a qualche giorno faremo una conferenza in questo campo per vedere come rimediare a ripristinare i canestri e fare qualcosa per la recinzione. Chiederemo a Messinaservizi, all’assessore e al Comune di mettere alcuni cassonetti della differenziata”.

L’appello: “Anche un euro avrà un grande senso”

Poi l’appello: “Diremo tutto nei particolari in questa conferenza che ci sarà entro sabato ma sicuramente sarà fatta una raccolta per coinvolgere tutto. Anche un euro avrà un grande senso, vi inviteremo tutti, tutta la città. Vi aspetteremo, perché questo è un bene di tutti”.