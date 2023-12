Messina. Suolo pubblico, "prolungare al 2024 l'esenzione per le attività" - Tempostretto

La proposta del consigliere Gioveni al sindaco Basile e all'assessore Cicala

MESSINA – Il consigliere e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, ha presentato un’interrogazione al sindaco, Federico Basile, e all’assessore alle Politiche tributarie, Roberto Cicala, per chiedere la proroga della concessione gratuita del suolo pubblico alle attività commerciali “per tutto o per parte del 2024”. L’agevolazione scadrà infatti il 31 dicembre 2023 e rientra tre le iniziative di supporto al commercio legate all’emergenza Covid. “Appare superfluo evidenziare – spiega Gioveni – l’importanza che riveste questo genere di provvedimento per moltissimi esercenti (soprattutto bar e ristoranti ma anche altre attività), in un periodo non certamente florido per l’economia cittadina che sta tentando di risollevarsi al netto di altre difficoltà collaterali note a tutti”. Gioveni aggiunge che, in caso di proroga, il provvedimento di sgravio avrebbe necessità di trovare copertura finanziaria nel prossimo bilancio di previsione.

L’interrogazione

A Basile e Cicala il capogruppo di FdI chiede “se intendano concedere per tutto o anche per parte dell’anno 2024 la gratuità del suolo pubblico a tutte le attività classificate di “pubblico servizio”; “se abbiano previsto nel Bilancio di Previsione 2024 – 2026 delle misure economiche a copertura dell’eventuale auspicabile esenzione”; “se in alternativa abbiano pensato ad altre forme di agevolazioni per venire incontro a quelle attività commerciali che possano dimostrare di avere fatturati inferiori rispetto agli standard”.

