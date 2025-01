Messina. Suv parcheggiato nella fermata bus, traffico in tilt in via Porta Imperiale

Da lì partono i pulmini verso la sede di Cristo Re della scuola Galatti

MESSINA – Un suv parcheggiato sulle strisce gialle, che certo non erano destinate a far lasciare questo genere di auto, stamani ha causato non pochi disagi alla circolazione a pochi metri dalla sede della scuola Cannizzaro-Galatti.

Il Bmw ha costretto i pulmini di Messina Social City a fermarsi in maniera non consona per far salire i bambini, causando disagi alla circolazione. Gli scuolabus in questo caso partono dalla scuola per portare gli alunni al plesso di Cristo Re e fanno diversi giri per aiutare i genitori a lasciare i figli nelle varie sedi dell’istituto comprensivo, la cui sede centrale è interessata da lavori.