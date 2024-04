Messina. Tari 2023: ritardi e mancate risorse, Gioveni (FdI) tuona: “Si intervenga subito”

A quasi 5 mesi dalle domande, ancora nessuna graduatoria. "Inaccettabile - chiosa il consigliere - si trovino le risorse per il bando 2024"

MESSINA – A quasi 5 mesi dalla presentazione delle domande, i cittadini messinesi attendono ancora la pubblicazione delle graduatorie per le agevolazioni Tari 2023. Una situazione “inaccettabile”, secondo il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che punta i riflettori sui ritardi e chiede all’Amministrazione di accelerare le procedure e di stanziare le risorse per il bando 2024.

Il consigliere auspica quindi che l’Amministrazione proceda rapidamente alla pubblicazione delle graduatorie per le agevolazioni Tari 2023 e che in futuro si trovino le risorse necessarie per le agevolazioni del 2024, anche se gli sgravi dovessero essere applicati sul tributo del 2025.

“Ritardo ingiustificabile”

“La possibilità di presentare le domande in formato cartaceo non può giustificare un simile ritardo – chiosa Gioveni – che ha causato anche mancati incassi per il Comune. I cittadini hanno il diritto di conoscere al più presto se hanno diritto agli sgravi e di ricevere quanto spetta loro”.

L’esponente di Fratelli d’Italia rimarca che, pur essendo stati annunciati sgravi con la Tari 2024, l’Amministrazione non ha previsto risorse per il nuovo bando nel Bilancio di Previsione 2024. “Un’occasione persa – sottolinea Gioveni – bocciato anche un nostro emendamento che stanziava 700.000 euro per le agevolazioni”.

Gioveni conclude chiedendo di pubblicare celermente le graduatorie 2023 e di prevedere risorse per le agevolazioni 2024 nella prima variazione di Bilancio, anche se gli sgravi saranno applicati sulla Tari 2025. “Il tempo stringe: cittadini e Comune meritano risposte concrete – conclude Gioveni – Non è possibile lasciare i cittadini in questa incertezza. L’Amministrazione deve intervenire al più presto per risolvere questa situazione”.