 Messina, torna a casa il 49enne che si temeva scomparso

Messina, torna a casa il 49enne che si temeva scomparso

Alessandra Serio

Messina, torna a casa il 49enne che si temeva scomparso

lunedì 19 Ottobre 2026 - 11:53

Lieto fine per l'uomo, dopo l'appello dei familiari preoccupati. Com'è andata

Messina – Lieto fine per il 49enne che mancava da casa da due giorni, i cui familiari avevano lanciato l’allarme sui social chiedendo l’aiuto di chiunque potesse averlo visto.

Scomparso venedì, le ricerche

L’uomo è stato rintracciato ed a quanto pare è in buone condizioni di salute. Del quarantanovenne non si avevano notizie dallo scorso 16 ottobre. La famiglia aveva denunciato la scomparsa ai Carabinieri che si sono attivati, insieme alla Protezione civile, concentrando le ricerche nella zona tra viale Italia e Provinciale.

L’appello della famiglia e gli avvistamenti

Anche sui sociali era stato diramato un avviso informale da parte dei nipoti per aumentare la possibilità di segnalazioni. L’ultima volta era stato avvistato il 17 ottobre nei pressi del Cristo Re, poi nessuna sua altra traccia. Adesso la notizia che fa tirare un sospiro di sollievo ai suoi parenti in ansia.

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