Messina. Torna il cordolo tra viale Annunziata e viale della Libertà - Tempostretto

Da un anno le due corsie erano affiancate senza divisori

Era stato demolito per consentire il passaggio in sicurezza dei ciclisti, per la quinta tappa del Giro d’Italia 2022, corsa l’11 maggio.

Ora il Genio Civile di Messina chiede, e il Comune di Messina accoglie, che il cordolo divisorio tra viale Annunziata e viale della Libertà venga rimontato. Nella foto principale la situazione attuale, senza cordolo, in quella sotto la situazione prima della demolizione, con il cordolo.

Da un anno non c’è divisione tra le corsie, quella per chi scende da viale Annunziata e s’immette su viale della Libertà e quella per chi, tramite la rotatoria “Temistocle Martinez”, arriva da via Consolare Pompea verso viale della Libertà. Così capita che qualcuno invada la corsia altrui, anche se per fortuna non si sono registrati particolari incidenti.

I lavori dureranno due settimane, da venerdì 5 a venerdì 19 maggio, durante le quali non si potrà transitare sulla corsia lato monte. Per scendere da viale Annunziata verso viale della Libertà, in queste due settimane, si dovrà imboccare la rotatoria.