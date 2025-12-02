Messina. Torna “Un dolce per la Mensa di Sant’Antonio”

Ecco come partecipare

MESSINA – “Quello che ci circonda è un mondo che sembra cambiato in peggio. Non ci riconosciamo: guerre disumanizzate con paci che non sono paci, ragazzine che in una palestra scolastica pestano a sangue una coetanea e giovani che tengono il coltello in tasca perché non si sa mai… A volte ci sembriamo sopravvissuti. Ma non è così. Possiamo sempre contare su ciò che è radicato nella nostra educazione: rispetto per tutti, umanità, solidarietà. Questi valori saranno sempre dentro di noi, ci aiuteranno ad essere più vicini gli uni agli altri e più forti per continuare la vita di tutti i giorni. Esistono dei momenti in cui possiamo rendere reali i sentimenti di fratellanza, esternarli, realizzarli”.

E’ quanto scrivono gli organizzatori di “Un dolce per la Mensa di Sant’Antonio“, che torna ogni anno l’8 dicembre, per la festa dell’Immacolata.

“Un appuntamento a cui non possiamo mancare – proseguono -, cioè portare un dolce per condividere il calore della festa. E’ solo un simbolo, è vero; ma i simboli portano significati a volte importanti. Per un giorno saremo tutti volontari e anche se fosse per il sorriso di un bimbo in un giorno di festa, ne varrebbe la pena”.

Partecipare è semplicissimo. “C’è chi è bravo in cucina e già fa i dolci per la famiglia e in questo caso basta farne uno in più; poi c’è chi non è portato o non ha tempo e allora basta andare in una pasticceria, in un panificio, in un supermercato e non avremo che da comprare spendendo quello che vogliamo. A Messina c’è da scegliere: torte, paste, biscotti, merendine, panettoni, piparelli, nipitiddata etc. Porteremo il dono in via Ghibellina, lo consegneremo ai volontari che poi divideranno tra dolci freschi da distribuire subito e dolci secchi da mettere nelle borse che gli ospiti portano in famiglia. Cerchiamo di coinvolgere nell’evento parenti, amici e, perché no, anche i bambini che con l’esempio si educheranno alla solidarietà. Gli orari in cui i volontari accoglieranno voi e i vostri dolci sono: 9:30-13 /15-17:30 (Mensa, lato via Ghibellina)”.