Messina, torna il Silent Reading Club con una dedica speciale per i futuri lettori

Un gesto collettivo pensato per inaugurare insieme una libreria. La formula "Book for Coffee" a Spazio Come venerdì 16. Iscrizioni in corso

Messina – Ritagliarsi un momento di pausa dal rumore quotidiano, spegnere le notifiche e riscoprire il piacere della lettura condivisa. Torna a Messina un nuovo appuntamento con la comunità del Silent Reading Club, che per la prossima tappa sceglie una nuova sede nel centro cittadino: Spazio Come (presso il Residence Liberty, in via I Settembre 15). L’evento è in programma per venerdì 16 ottobre alle ore 17:30.

La tappa ospitata nel nuovo hub di connessione e idee presenta un’iniziativa speciale: un gesto collettivo pensato per inaugurare insieme la libreria dello spazio.

La formula scelta è ribattezzata “Book for Coffee”: ciascun partecipante è invitato a portare un libro che gli sta a cuore, inserendo tra le prime pagine una dedica speciale per i futuri lettori, per donarlo alla biblioteca di Spazio Come. In cambio, il caffè per l’ora di lettura sarà offerto dagli organizzatori.

Lettura silenziosa e community

Come da tradizione dei reading party, il fulcro dell’incontro resta la lettura silenziosa e senza distrazioni, uno spazio protetto per concentrarsi sulle proprie pagine preferite pur stando in mezzo agli altri. Un’opportunità pensata anche per chi desidera partecipare da solo: attraverso la community dedicata e i canali social, infatti, lettrici e lettori possono facilmente incontrarsi e condividere la propria passione.

Info e prenotazioni

I posti per l’appuntamento sono limitati. Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto tramite il link disponibile sui canali ufficiali dell’iniziativa (Instagram @silentreadingclub_me ).

L’immagine è di repertorio.