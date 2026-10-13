 Parità di genere: principi, tutele e dimensione psicologica

Parità di genere: principi, tutele e dimensione psicologica

Redazione

Parità di genere: principi, tutele e dimensione psicologica

martedì 13 Ottobre 2026 - 20:00

Mercoledì mattina il seminario organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina

MESSINA – Il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina ospiterà mercoledì 14 ottobre un seminario dedicato alla parità di genere, organizzato nell’ambito delle attività didattiche del corso di Istituzioni di diritto pubblico. L’iniziativa propone un confronto tra diverse prospettive disciplinari per approfondire il tema dell’uguaglianza di genere, dalle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico alle dinamiche psicologiche e sociali che incidono sulla sua concreta realizzazione.

Il seminario prenderà il via alle ore 11:00. Ad aprire i lavori sarà il prof. Alessandro Morelli, direttore del Dipartimento SCIPOG. Seguiranno gli interventi dei proff.ri Vittoria Calabrò, Melania Mento, Simona Raffaele, Alberto Randazzo e del magg. Federico Mucciacciaro.

14 ottobre 2026 Seminario su parità di genere

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