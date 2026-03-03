Patrimonio Messina, avviso per alienazione e valorizzazione di immobili comunali

È stato pubblicato, comunica il Comune. Manifestazioni di interesse entro il 30 settembre 2026

MESSINA – Patrimonio Messina S.p.A. rende nota la pubblicazione dell’Avviso pubblico finalizzato all’alienazione e alla valorizzazione di immobili appartenenti al patrimonio comunale. E inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni approvato. “L’iniziativa è volta a promuovere la riqualificazione e il riutilizzo di beni non più funzionali alle esigenze istituzionali, favorendo opportunità di investimento e processi di rigenerazione urbana”, fa sapere il Comune di Messina.

L’Avviso riguarda diverse tipologie di immobili, tra cui:

strutture scolastiche non più in uso;

aree edificabili e lotti urbanizzati;

immobili a destinazione residenziale e diversa;

terreni e altre porzioni patrimoniali suscettibili di valorizzazione.

“Per ciascun bene sono indicati nell’Avviso pubblico i dati identificativi, la destinazione urbanistica, le condizioni di alienazione o valorizzazione, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle offerte o delle proposte. L’elenco completo dei beni e le relative informazioni tecniche sono riportati nell’Avviso allegato al presente comunicato. Sono invitati a manifestare il proprio interesse tutti i soggetti interessati – Enti pubblici, Enti religiosi, persone fisiche e giuridiche, in forma individuale o societaria, associazioni, fondazioni, aziende private anche consorziate o raggruppate”, viene comunicato.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse entro il termine perentorio del 30 settembre 2026, esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement “Appalti & Contratti” – sezione comunicazioni (link).



L’invio dovrà avvenire mediante caricamento di documenti informatici in formato statico non modificabile (PDF o immagine), comprensivi dell’istanza debitamente sottoscritta, degli eventuali allegati e del documento di identità. Non saranno ammesse istanze trasmesse in formato aperto o modificabile (.doc, .xls o altri formati non statici), né con modalità differenti da quella telematica indicata. Per eventuali problematiche in fase di registrazione alla piattaforma è possibile contattare l’Help Desk ai numeri 090.2144625 o 090.9018174.

“Successivamente alla fase di manifestazione di interesse, i soggetti ammessi saranno invitati a presentare offerta. In presenza di più manifestazioni relative al medesimo lotto, sarà avviata una procedura di gara per l’individuazione della migliore offerta secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Qualora pervenga una sola manifestazione di interesse, potrà procedersi a trattativa diretta, nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti in materia di alienazione e gestione del patrimonio immobiliare”, aggiunge il Comune.

L’Avviso integrale e la documentazione allegata sono disponibili .

