Messina. Torrente Annunziata dissestato, ultimo passo verso la sistemazione

Marco Ipsale

sabato 11 Ottobre 2025 - 11:36

Incarico in vista dell'avvio dei lavori idraulici

I lavori principali sono stati aggiudicati lo scorso 17 settembre al Consorzio Stabile F2B S.c. a r.l. e mirano alla sistemazione idraulica e alla ricostruzione dell’alveo del Torrente Annunziata, dissestato.

Ora è stato affidato il servizio di monitoraggio ambientale per l’intervento di “Sistemazione idraulica del Torrente Annunziata e ricostruzione dell’alveo dissestato”.

Scelta la strada dell’affidamento diretto, con confronto di cinque preventivi sulla piattaforma Mepa, alla società Greengea Srl, con sede a Messina, per un importo contrattuale complessivo di 28.950 euro (di cui 23.730 euro per il servizio e Iva al 22%), inferiore alla soglia comunitaria.

Il progetto e il monitoraggio

L’intervento complessivo, del valore di 4 milioni di euro, è finanziato dal Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

L’ultima Determinazione riguarda il servizio di monitoraggio della componente rumore, essenziale per valutare la compatibilità ambientale dell’intervento secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.). Il monitoraggio è previsto in tre fasi: ante operam (prima dell’inizio dei lavori), in corso d’opera e post operam (al termine delle attività).

Con l’affidamento del servizio di monitoraggio ambientale si completano le procedure propedeutiche all’avvio dei lavori sul Torrente Annunziata.

