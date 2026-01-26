Messina. Torrente Annunziata, via ai lavori di messa in sicurezza da 4 milioni

Il sindaco Federico Basile annuncia l'avvio dei lavori finanziati con i fondi PN Metro Plus

Sono stati consegnati i lavori per la sistemazione idraulica e la ricostruzione dell’alveo del torrente Annunziata. E’ un intervento atteso da tempo per la messa in sicurezza di una delle aree più sensibili del territorio cittadino.

Un investimento da 4 milioni di euro

Il progetto, che prevede un investimento complessivo di 4 milioni di euro, è sostenuto dai fondi del Pn Metro Plus 2021-2027. L’obiettivo primario dell’opera è il consolidamento dell’alveo dissestato, garantendo una migliore gestione del deflusso delle acque piovane e una drastica riduzione dei rischi per i residenti della zona.

«Oggi segniamo un passo fondamentale per la sicurezza idrogeologica di Messina», ha dichiarato il sindaco Federico Basile, sottolineando l’importanza del cantiere. «Grazie ai fondi del Pn Metro Plus 2021-2027, investiamo risorse importanti per affrontare una criticità storica, migliorando la gestione delle acque piovane e riducendo i rischi per la popolazione».

Tempi e ditta esecutrice

L’appalto è stato affidato alla ditta Intea srl (Consorzio Stabile F2b). Secondo il cronoprogramma, i lavori avranno una durata di 480 giorni, cioè un anno e quattro mesi. Salvo imprevisti, la conclusione delle ultime opere è prevista entro il 14 maggio 2027, restituendo così al quartiere un torrente pienamente messo in sicurezza.