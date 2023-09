Messina. Torrente Camaro, via detriti e rifiuti per tornare alla normalità - Tempostretto

L'assessore Caminiti annuncia "il ripristino della sezione idraulica originaria e il completamento degli altri lavori entro 60 giorni"

MESSINA – Continua il lavoro di messa in sicurezza dei torrenti. In primo piano il torrente Camaro, con un intervento straordinario di rimozione dei rifiuti abbandonati presenti nell’alveo. Subito dopo le fototrappole e le telecamere serviranno in chiave preventiva per preservare la “normalità”.

Informa l’assessore con deleghe alle politiche ambientali e la difesa del suolo Francesco Caminiti: “Sono stati ultimati gli interventi necessari al ripristino della sezione idraulica originaria del torrente Camaro. Il tutto al fine di consentire il regolare deflusso delle acque torrentizie. Sono stati rimossi il materiale detritico depositato sul fondo, che ostruiva il passaggio delle acque, e tutti i rifiuti presenti sul letto del torrente trasportati da monte dalle acque piovane. L’appalto relativo ai torrenti coperti è alle fasi conclusive. Gli interventi avviati negli altri torrenti coperti saranno completati entro 60 giorni e in linea con il cronoprogramma dei lavori”.

torrente-camaro Torrente Camaro Torrente Camaro

Aggiunge Caminiti: “Stiamo eseguendo i sopralluoghi per la verifica dei lavori eseguiti. L’appalto sarà completato dalla collocazione nei torrenti di nuove telecamere e fototrappole che si aggiungeranno a quelle già presenti e in dotazione alla Polizia municipale. Tenere pulito dipende da noi, da tutti noi”.

