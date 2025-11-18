 Messina. Transenne in piazza per un ordigno sospetto ma era un falso allarme

Silvia De Domenico

martedì 18 Novembre 2025 - 15:04

Artificieri a lavoro a piazza del Popolo dove l'allarme è rientrato in fretta

Messina – Sono intervenuti sia i carabinieri che la Polizia a piazza del Popolo, stamane, dove era stato segnalato un ordigno sospetto.

Artificieri a lavoro

Un oggetto rudimentale, collegato a dei fili elettrici, collocato sotto il porticato nei pressi di via Antonio Martino, ha preoccupato i passanti che hanno dato l’allarme.

Falso allarme

Dopo aver messo in sicurezza l’isolato e transennato, sono intervenuti gli artificieri che in poco hanno potuto ufficialmente scongiurare l’allarme bomba.

