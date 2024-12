Indagini dei carabinieri in corso

MESSINA – Tre Fiat Panda rubate nel primo pomeriggio al Papardo di Messina. Si tratta di auto posteggiate nei pressi dell’ospedale da persone esterne alla struttura. E non da chi vi lavora. Qualcuno in visita o lì per controlli.

