Messina. Troupe di Rai Cultura al sito di S. Maria di Gesù - Tempostretto

MESSINA – Una troupe di Rai Cultura ha visitato il sito di Santa Maria di Gesù. La troupe è rimasta tutta la mattinata dello scorso martedì ed ha intervistato il professore Giovanni Randazzo che ha effettuato i rilievi aerofotogrammetrici (assieme alle dotoresse Stefania Lanza e Antonio Crupi), interloquendo con i volontari che da 12 anni si prendono cura del sito: Pippo Previti, Pietro Giacopello, Lillo Marchese, Giovanni Marotta, Camillo Smedile e Filippo Triscari. Il servizio andrà in onda su Newton, programma scientifico on the road di Rai Scuola sui canali generalista e in streaming su Rai Play per una durata di circa 45 minuti che toccherà anche altri luoghi storici della città e provincia. Sempre nei giorni scorsi, ha fatto visita al sito il prof. Paolo Erasmo Mangianti, discendente del notaio Antonio Mangianti, ovvero di colui che raccolse le ultime volontà testamentarie di Antonello da Messina nel lontano 14 febbraio del 1479.

Il professore Mangianti ha comunicato che conserva un’opera inedita di Antonello e che da tempo segue il sito attraverso i social incoraggiando il lavoro che si sta facendo. “Che sia l’anno buono – si chiede Giuseppe Previti, coordinatore dei volontari e presidente della Fondazione di partecipazione Antonello da Messina – per il nostro sito? Ci speriamo anche in considerazione che è un luogo importantissimo per i frati Carmelitani (primo convento dei carmelitani sorto in Europa e luogo di sepoltura del loro primo santo, Fra Angelo) per i frati minori osservanti (primo sorto in Sicilia) e per i rogazionisti (si conservano nell’area i resti mortali del padre di Sant’Annibale Maria di Francia). Per non parlare dei resti mortali di uno dei più grandi artisti del rinascimento italiano, Antonello da Messina”.