Messina. "Ultima generazione" blocca la cortina del porto, arriva la polizia - Tempostretto

Gli attivisti chiedono un Fondo riparazione permanente per prevenire i fenomeni estremi

Sei cittadini aderenti alla campagna “Fondo riparazione”, promossa da Ultima Generazione, hanno effettuato un’azione di disobbedienza civile nonviolenta in Via Vittorio Emanuele, sulla cortina del porto. La protesta è cominciata alle 10.45 ed è finita alle 11.30 quando sono arrivate le forze dell’ordine che hanno sgomberato la carreggiata.

“Sono Alessandra, oggi ho deciso di sedermi in strada perché sono arrabbiata e spaventata da un governo che continua a stanziare fondi per opere inutili invece di darli ai cittadini vittime di incendi e alluvioni. No al ponte, si a un fondo riparazione” dice una delle attiviste.

“La nostra richiesta di un Fondo Riparazione preventivo, permanente e partecipato da prevedere annualmente nel bilancio dello Stato, rappresenta proprio il cambio di paradigma politico: non più la logica dell’emergenza di fronte alle conseguenze dei fenomeni estremi, ma quella della programmazione. I soldi dovranno essere ottenuti attraverso l’eliminazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi (Sas), la tassazioni degli extra-profitti delle compagnie fossili, il taglio di stipendi premi e benefit ai loro manager, delle enormi spese della politica e delle sempre più ingenti spese militari. Per questo scendiamo in strada, assumendoci la responsabilità delle nostre azioni, affrontando la repressione, tribunali e processi”.

“Il governo regionale, che ha dichiarato lo stato di calamità naturale, stima che in Sicilia i danni provocati dagli incendi estivi ammontino a circa 260 milioni di euro: 60 milioni di danni diretti e oltre 200 milioni, quantificati dagli ispettorati provinciali, riferibili alle perdite del settore agricolo, distruzione di produzione e strutture, causate degli incendi. Inoltre i picchi delle ondate di calore di 45-47 gradi hanno incenerito 62561 ettari di patrimonio naturale e boschivo”.

Per questo Ultima Generazione chiede un “Fondo riparazione” da 20 miliardi di euro per riparare i danni subiti dai cittadini a causa degli eventi meteorologici estremi (alluvioni, grandinate, incendi, siccità e così via) dovuti allo stravolgimento climatico provocato dall’uso dei combustibili fossili.