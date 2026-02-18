V Trofeo Città di Messina, edizione dedicata a Sara Campanella

La gara a marzo nel giorno della festa della donna sarà prova valida per il campionato regionale di società sui 10 km

MESSINA – Il “Trofeo Città di Messina” assume quest’anno un significato ancora più profondo. La gara in programma l’8 marzo nel giorno della Giornata Internazionale della Donna, giunta alla sua quinta edizione, come segno di ricordo, rispetto e memoria, sarà dedicata a Sara Campanella, la ventiduenne studentessa originaria di Misilmeri, vittima di femminicidio a Messina.

La manifestazione, indetta dalla FIDAL e organizzata dalla Podistica Messina del presidente Santi Giacobbe, con la collaborazione del Comune di Messina, è stata anticipata a causa del referendum previsto per il 22 e 23 marzo. È valida anche per il Campionato Regionale di Società Assoluto di corsa su strada 10 km e come prova del “31° Grand Prix Sicilia 2026”, aperta a tutte le categorie FIDAL, da Allievi in su.

L’organizzazione del V Trofeo Città di Messina

Un evento di sport, condivisione e valori, nel cuore della città dello Stretto. Reso noto il programma completo. Alle ore 8.30 il raduno in Piazza Unione Europea, allo stesso orario scatterà la “Corsa dei Leoni” e poi alle 10 l’atteso “start” della gara agonistica. Il percorso cittadino, interamente chiuso al traffico, certificato e omologato FIDAL, è costituito da 4 giri più un semianello iniziale, per un totale di 10 km. Il tracciato si sviluppa su Via G. Garibaldi, nel tratto compreso tra Via Tommaso Cannizzaro e Viale Boccetta. Partenza da Via G. Garibaldi n. 114 (Il Cavallino Caffè), arrivo in Piazza Unione Europea. Cronometraggio e classifiche a cura di EvoData, che saranno convalidate dal Delegato Tecnico dei G.G.G. di Messina.

Dalle 11.45 si svolgeranno le premiazioni. Saliranno sul podio il primo uomo e la prima donna Assoluti, i primi tre classificati di ogni categoria M/F, i primi tre uomini e le prime tre donne tra i donatori di sangue. Per il Campionato Regionale di Società Assoluto verranno premiate le prime tre società maschili e femminili. Un anno fa furono Riccardo Pavone e Maria Virginia Salemi i trionfatori del “4° Trofeo Città di Messina-2° Memorial Carmelo La Corte”.