Messina, un altro costruttore a processo per traffico illecito di rifiuti - Tempostretto

Ecco chi è il noto imprenditore cittadino che comparirà al processo insieme agli altri costruttori coinvolti nell'operazione Montagna Fantasma

MESSINA – Anche il noto imprenditore Vincenzo Vinciullo sarà processato per il traffico illecito dei rifiuti, ipotizzato dalla Procura nell’inchiesta “Montagna Fantasma”. Inizialmente sospeso poi tornato ad operare, indagato insieme al figlio, costruttore anche lui e impegnato con la ditta Edil Faro, la posizione di Vinciullo senior, difeso dall’avvocata Isabella Barone, è stata poi stralciata ma oggi il giudice lo ha rinviato a giudizio come tutti gli altri imputati. Anche per lui quindi il processo comincerà il prossimo 17 febbraio davanti ai giudici del Tribunale di Messina.

Alla sbarra ci sono diversi altri costruttori di Messina e provincia i cui mezzi sono stati immortalati dalla Guardia di Finanza a scaricare nella discarica di Portalegni a Gravitelli, gestita dalla famiglia Mancuso è già sequestrata nel 2019 perché ritenuta abusiva e pericolosa.

Altri imprenditori, come per esempio Vinciullo figlio, sono stati intercettati a discutere con gli addetti dei Mancuso o con uno di loro direttamente, per accordarsi sulle modalità di smaltimento dei materiali o sulle altre operazioni affidate alla ditta Mancuso.

Al processo sarà parte civile Legambiente, rappresentata dall’avvocata Aurora Notarianni.