Messina. Un successo la tappa di Volley S3 a Villa Dante, Zurro: “Occasione per i giovani”

Oltre 60 squadre e 250 partite giocate domenica tra giovani atleti che si sono confrontati nella prima tappa del campionato giovanile territoriale

Grande successo la prima tappa del Campionato Territoriale Volley S3, organizzata dal Comitato Territoriale Fipav Messina in collaborazione con la Città di Messina e la Messina Social City a Villa Dante la scorsa domenica. La nuova Arena si è trasformata in una vera e propria festa dello sport e dei valori educativi della pallavolo ospitando l’evento organizzato per gli atleti più piccoli che giocano in un campo di dimensioni ridotte, con rete alte 1,70m, e in squadre composte da tre elementi.

Oltre 60 le squadre provenienti da tutto il territorio provinciale. Sono state disputate 250 gare su 14 campi allestiti per l’occasione, coinvolgendo più di 300 piccoli atleti, tra entusiasmo, sorrisi e sano spirito di competizione. L’evento ha richiamato un pubblico numeroso e caloroso: genitori, tecnici, dirigenti, appassionati di sport e di volley hanno gremito l’area per sostenere i giovanissimi protagonisti di una giornata all’insegna dell’inclusione, della passione e della crescita attraverso lo sport.

Zurro: “Ringrazio società, famiglie e amministrazione”

“Questa prima tappa ha rappresentato non solo un momento agonistico, ma soprattutto un’occasione per vivere insieme la bellezza del volley giovanile – ha dichiarato il presidente del Comitato Territoriale Fipav Messina, Alessandro Zurro – Il nostro obiettivo è costruire, con il supporto delle istituzioni locali, momenti di socialità e condivisione, valorizzando il talento e l’entusiasmo delle nuove generazioni. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutte le società partecipanti e alle famiglie che hanno scelto di condividere con noi questa splendida giornata di sport. Un grazie speciale va al Comune di Messina, presente con il Sindaco Federico Basile, l’Assessore allo sport Massimo Finocchiaro e l’Esperto allo sport Francesco Giorgio, sempre disponibile e attento alle esigenze del nostro movimento, e alla Messina Social City, che ha collaborato attivamente alla realizzazione dell’evento”.

“Che emozione vedere la nostra Arena di Villa Dante, riqualificata, prendere vita in una giornata all’insegna dello sport, della passione e della comunità. Questi eventi rappresentano molto per la nostra città: non sono solo momenti di competizione sportiva, ma occasioni preziose per valorizzare i nostri spazi, rafforzare i legami sociali e promuovere uno stile di vita sano e attivo. Un ringraziamento speciale – ha concluso il presidente territoriale – va a tutti coloro che, con il proprio impegno, hanno reso possibile questo evento: dirigenti, tecnici, volontari, collaboratori, istituzioni. Insieme stiamo costruendo qualcosa di bello per il futuro della nostra pallavolo e della nostra comunità”.

