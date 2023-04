Messina. "Una compagnia di pazzi" al Teatro Vittorio Emanuele - Tempostretto

Da martedì 4 a giovedì 6 aprile

MESSINA “Una compagnia di pazzi” è di scena al teatro Vittorio Emanuele dal 4 aprile. La drammaturgia, regia e interpretazione è di Antonio Grosso. In scena pure Antonello Pascale, Francesco Nannarelli, Gioele Rotini, Gaspare di Stefano, Natale Russo, per una produzione “Alt Academy”. Scene e costumi di Alessandra De Angelis.

La storia

1945: fine seconda guerra mondiale, due infermieri gestiscono un manicomio con soli tre pazzi, alle pendici di un paesino ai confini con la Campania e la Basilicata. La guerra si svolge nelle vicinanze ma in questo manicomio, nulla succede, queste cinque persone vivono la loro vita, come se intorno non fosse successo nulla, gli infermieri non si comportano da infermieri, ma con il loro pazienti c’è una confidenza come se convivessero tutti sotto lo stesso tetto.

È un manicomio quasi dismesso, dove sono rimasti soltanto Umberto, taciturno e sempre incazzato, un cantante rinchiuso dal regime fascista perché troppo vicino ad ambienti comunisti; Federico, un uomo di 60 anni che non parla quasi mai, dice soltanto poche parole e quasi incomprensibili, rinchiuso in manicomio perché omicida di un gerarca fascista. E Benni, un ragazzo che vive da anni in ospedali e manicomi psichiatrici, abbandonato sin dalla nascita, logorroico e ossessionato dalla pulizia. Insomma, c’è armonia, anche se quest’armonia viene interrotta, una settimana al mese, dal direttore del manicomio, un uomo molto severo, cinico che sfiora momenti di “malvagità”.

Gli infermieri cercano spesso di fare da “muro” a questi atteggiamenti ostili ma senza nessun tipo di risultato. Un giorno viene scoperto, da uno dei “pazzi”, una cassaforte nell’ufficio del direttore. Da qui i nostri protagonisti, pensando che ci sia del denaro o pietre preziose, escogiteranno un piano per aprire la cassaforte, scappare con il bottino e conquistare una meritata libertà.

Teatro Vittorio Emanuele:

Martedì 4 aprile 2023, ore 21

Mercoledì 5 aprile 2023, ore 21

Giovedì 6 aprile 2023, ore 17:30