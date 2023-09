Messina. Una piccola tartaruga in difficoltà: la Capitaneria la mette in salvo - Tempostretto

Una pattuglia della guardia costiera ha ricevuto una segnalazione nella zona nord della città. L'appello ai cittadini per tutelare le specie protetta

MESSINA – Nata da poche settimane, una tartaruga è stata trovata in una spiaggia di Messina in evidente difficoltà natatorie. Da qui, intorno alle 13, la segnalazione alla capitaneria di porto e l’intervento della pattuglia terrestre della guardia costiera. Una volta recuperata la tartaruga, la capitaneria ha allertato il Centro di recupero tartarughe dI Brancaleone per le cure necessarie.

L’appello per soccorrere le specie protette

In generale, la capitaneria di porto lancia un appello ai cittadini: “Quando avvistate specie protette in difficoltà o ferite, e a rischio estinzione, come delfini, cetacei e tartarughe marine, avvisateci subito per attivare la rete dei soccorsi”.