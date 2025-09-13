 Messina. Vaga di notte con bottiglia incendiaria: "Voglio vendicare un tradimento"

Messina. Vaga di notte con bottiglia incendiaria: “Voglio vendicare un tradimento”

Alessandra Serio

Messina. Vaga di notte con bottiglia incendiaria: “Voglio vendicare un tradimento”

sabato 13 Settembre 2025 - 07:00

Scagionato al processo il 39enne fermato nel 2023 dalla Polizia in pieno centro

Messina – Il curioso episodio risale al 13 agosto 2023: un imprenditore è stato fermato dagli agenti in una via del centro, in piena notte, con un casco in mano. Dentro c’erano due bottiglie, una piena di benzina, e un accendino. Quando i poliziotti hanno chiesto spiegazioni, il 39enne è scoppiato in un pianto a dirotto, confessando di voler vendicarsi per un tradimento.

Attentato!

Portato in Questura, il messinese è stato denunciato per attentato alla pubblica incolumità e oggi per lui, a distanza di due anni, si è aperto il processo. Per l’accusa era pericoloso, così il pm ha richiesto un verdetto di condanna a un anno e 8 mesi di reclusione per il pesante reato.

Scagionato al processo

Ma il suo difensore, l’avvocata Maria Grazia Bertilone, è riuscita a ottenere un assoluzione piena. Il reato non c’è, ha sostenuto il legale, non basta la detenzione della bottiglia per integrare il dolo, che caratterizza il reato contestato dall’accusa. Alla fine del processo il verdetto del giudice monocratico Alessandra Di Fresco è stato: assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Insomma, non era un attentato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Una nuova aula immersiva per la scuola “Andrea Antonio Donato”
Le Poste di Camaro superiore “rischiano di andare in tilt”: FdI chiede il potenziamento
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED