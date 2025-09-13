Messina. Vaga di notte con bottiglia incendiaria: “Voglio vendicare un tradimento”

Scagionato al processo il 39enne fermato nel 2023 dalla Polizia in pieno centro

Messina – Il curioso episodio risale al 13 agosto 2023: un imprenditore è stato fermato dagli agenti in una via del centro, in piena notte, con un casco in mano. Dentro c’erano due bottiglie, una piena di benzina, e un accendino. Quando i poliziotti hanno chiesto spiegazioni, il 39enne è scoppiato in un pianto a dirotto, confessando di voler vendicarsi per un tradimento.

Attentato!

Portato in Questura, il messinese è stato denunciato per attentato alla pubblica incolumità e oggi per lui, a distanza di due anni, si è aperto il processo. Per l’accusa era pericoloso, così il pm ha richiesto un verdetto di condanna a un anno e 8 mesi di reclusione per il pesante reato.

Scagionato al processo

Ma il suo difensore, l’avvocata Maria Grazia Bertilone, è riuscita a ottenere un assoluzione piena. Il reato non c’è, ha sostenuto il legale, non basta la detenzione della bottiglia per integrare il dolo, che caratterizza il reato contestato dall’accusa. Alla fine del processo il verdetto del giudice monocratico Alessandra Di Fresco è stato: assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Insomma, non era un attentato.