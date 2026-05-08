Messina. Verifiche Amam sulla rete fognaria in via Garibaldi

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono scattati oggi e si concluderanno martedì
MESSINA – Hanno preso il via oggi, venerdì 8 maggio, e si concluderanno martedì 12 maggio i lavori di manutenzione straordinaria per verificare la funzionalità del collettore fognario denominato “Cassina”, collocato nella carreggiata stradale di Via Garibaldi.
In particolare, i lavori programmati dall’Amam interesseranno il tratto in corrispondenza dell’intersezione con via Fossata, compreso tra via S. Maria dell’Arco e 30 metri a sud dell’intersezione con via Fossata.