 Messina. Verifiche Amam sulla rete fognaria in via Garibaldi

Messina. Verifiche Amam sulla rete fognaria in via Garibaldi

Redazione

Messina. Verifiche Amam sulla rete fognaria in via Garibaldi

venerdì 08 Maggio 2026 - 17:20

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono scattati oggi e si concluderanno martedì

MESSINA – Hanno preso il via oggi, venerdì 8 maggio, e si concluderanno martedì 12 maggio i lavori di manutenzione straordinaria per verificare la funzionalità del collettore fognario denominato “Cassina”, collocato nella carreggiata stradale di Via Garibaldi.

In particolare, i lavori programmati dall’Amam interesseranno il tratto in corrispondenza dell’intersezione con via Fossata, compreso tra via S. Maria dell’Arco e 30 metri a sud dell’intersezione con via Fossata.

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