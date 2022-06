Messina. Via don Blasco, Basile: "Apertura nodo Atm entro fine luglio" - Tempostretto

A quel punto finalmente un tratto continuativo di 2 km da via Salandra a viale Gazzi

“La consegna dei lavori del tronco di collegamento tra via Maregrosso e via Acireale è prevista entro fine luglio”. Lo dice il sindaco Federico Basile, al termine del sopralluogo al tronco 9 della nuova via don Blasco, l’attraversamento Rfi – Atm, al quale hanno partecipato anche l’assessore Salvatore Mondello e il direttore dei lavori, l’ing. Antonio Rizzo.

A quel punto, finalmente, sarà disponibile un tratto continuativo di 2 km da via Salandra a viale Gazzi e ci saranno i primi benefici. Sarà conclusa, in pratica, la parte sud della nuova via don Blasco, mentre per la parte nord bisognerà attendere ancora.

