Messina. Viabilità ridotta da lunedì per lavori alla rete idrica, ecco dove

Redazione

giovedì 14 Agosto 2025 - 20:00

Da lunedì 18 agosto interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne

MESSINA – Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Risorgimento, dei Mille, Nino Bixio e Luciano Manara.

Pertanto, da lunedì 18 agosto, sino al 19/09/2025, sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire: a) lato est di via Risorgimento, nel tratto compreso tra le vie Manara e Bixio; b) lato ovest di via dei Mille, nel tratto compreso tra le vie Manara e Bixio; c) lato sud di via Manara, nel tratto compreso tra le vie dei Mille e Risorgimento; d) lato nord di via Bixio, nel tratto compreso tra le vie dei Mille e Risorgimento. Istituire nelle vie Risorgimento, Luciano Manara e Nino Bixio, a circa metà isolato, il restringimento della carreggiata per permettere l’esecuzione di un punto di collegamento alla rete idrica secondaria; il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati; e il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno degli stessi tratti di marciapiedi, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri.

