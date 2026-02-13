Messina. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta: in 24 ore quasi 200 interventi

Alle 19 di oggi risultano ancora 210 richieste in attesa di essere espletate. Il comando provinciale ha predisposto il raddoppio dei turni e del personale

MESSINA – Le squadre dei vigili del fuoco stanno continuando ad operando, senza sosta, per il ripristino delle condizioni di sicurezza dopo il passaggio dell’uragano Ulrike. Gli interventi consistono nella delimitazione delle aree interessate da crolli e nella rimozione di parti ancora instabili, su tutta la provincia messinese.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati complessivamente 198 interventi. Alle ore 19 risultano ancora 210 richieste in attesa di essere espletate. Per garantire maggiore supporto alla popolazione, il Comando ha predisposto un potenziamento dell’organico, con il raddoppio dei turni e del personale.