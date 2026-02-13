 Messina. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta: in 24 ore quasi 200 interventi

Messina. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta: in 24 ore quasi 200 interventi

Redazione

Messina. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta: in 24 ore quasi 200 interventi

venerdì 13 Febbraio 2026 - 19:54

Alle 19 di oggi risultano ancora 210 richieste in attesa di essere espletate. Il comando provinciale ha predisposto il raddoppio dei turni e del personale

MESSINA – Le squadre dei vigili del fuoco stanno continuando ad operando, senza sosta, per il ripristino delle condizioni di sicurezza dopo il passaggio dell’uragano Ulrike. Gli interventi consistono nella delimitazione delle aree interessate da crolli e nella rimozione di parti ancora instabili, su tutta la provincia messinese.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati complessivamente 198 interventi. Alle ore 19 risultano ancora 210 richieste in attesa di essere espletate. Per garantire maggiore supporto alla popolazione, il Comando ha predisposto un potenziamento dell’organico, con il raddoppio dei turni e del personale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’I.I.S. “Antonello” si rinnova: ecco i nuovi indirizzi della scuola VIDEO
Vertice di centrodestra per scegliere il candidato a sindaco di Messina
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED