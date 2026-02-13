 Alberi crollati in città: le squadre di Messina Servizi al lavoro da stanotte VIDEO

Silvia De Domenico

venerdì 13 Febbraio 2026 - 18:00

"Garantire le condizioni di sicurezza di ville e cimiteri prima di riaprire ai cittadini"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Diverse squadre di pronto intervento di Messina Servizi sono al lavoro da stanotte per rimuovere gli alberi crollati. Le forti raffiche di vento, che hanno raggiunto anche i 150 km, hanno fatto schiantare al suolo arbusti in ogni zona della città. “Un centinaio di richieste sono arrivate al Coc fra stanotte e stamattina”, ha detto l’assessore alla Protezione civile, Massimo Minutoli.

Ville comunali e cimiteri chiusi anche domani

“Siamo al lavoro con le nostre squadre di pronto intervento per liberare strade e auto intrappolate sotto la chioma degli alberi”, spiega la presidente di Messina servizi, Mariagrazia Interdonato. “Nelle prossime ore lavoreremo anche per ripristinare le condizioni di sicurezza all’interno di ville e cimiteri prima di riaprire ai cittadini”, conclude Interdonato.

