Terranova e Quatriglio al Festival dei Circoli del Cinema di Messina

Dal 19 al 22 novembre, al Cinema Lux, la sesta edizione con ospiti la scrittrice e la regista

MESSINA – Da giovedì 19 a domenica 22 novembre il Cinema Lux di Messina ospita il Festival dei Circoli del Cinema 2026, diretto da Marco Olivieri e promosso dal Cineforum Orione, con il contributo della Sicilia Film Commission e in collaborazione con la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (FICC) e la FICC Sicilia.

Sarà Il cinema e la realtà: quando il grande schermo indaga il reale il tema della sesta edizione del festival, tra proieizioni, incontri e confronti sul futuro del grande schermo.

«Il Festival – spiega il direttore artistico, Marco Olivieri – indaga il reale sotto molteplici sfaccettature. Da Roberto Andò, nostro ospite e premio alla carriera nella scorsa edizione, alla regista Costanza Quatriglio e alla scrittrice Nadia Terranova, si rinnovano i compagni di viaggio di un’avventura culturale che intende consolidarsi come punto di riferimento a Messina, con l’ambizione di ritagliarsi un ruolo significativo a livello regionale e nazionale.

Il confronto con la scrittrice Terranova e la regista Quatriglio

L’attenzione alla cinematografia internazionale e ai suoi fermenti contemporanei – tra premi al miglior documentario e incontri con il pubblico – caratterizza questa sesta edizione. In un luogo come il Cinema Lux, reso speciale dalla programmazione del Cineforum Orione, intendiamo offrire un contributo concreto alla centralità dell’esperienza in sala. Il programma dettagliato verrà svelato nelle prossime settimane».

Ad aprire il festival, giovedì 19 novembre alle 19.30, sarà la scrittrice messinese Nadia Terranova. In dialogo con Marco Olivieri, interverrà sul tema Le radici e la formazione nella creazione artistica. L’incontro è preceduto e seguito dalla proiezione di Jane Austen ha stravolto la mia vita (2024) esordio alla regia di Laura Piani, interpretato da Camille Rutherford nel ruolo di Agathe Robinson.

Sabato 21 novembre alle 20.00 il Festival dei Circoli del Cinema incontra Costanza Quatriglio, che riceverà un premio alla carriera come regista. Con lei sarà proposto un Viaggio nella Sicilia letteraria del Novecento attraverso l’archivio di Giuseppe Quatriglio, a cui seguirà la proiezione di Il cassetto segreto (2024) documentario della regista palermitana.

Foto di Costanza Quatriglio di Azzurra Primavera.

Foto di Nadia Terranova di Sandro Messina.