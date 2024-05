Messina. “Vita indipendente e autonomia quando si è disabili”

Un convegno stamattina al Palacultura nel segno dell'inclusione e dei diritti, con il patrocinio del Comune

MESSINA – “Uno spazio di incontro e confronto su autodeterminazione, autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e indipendenza delle persone in condizione di disabilità”. Questi i i temi del convegno che si tiene stamattina, dalle 11, nella sala “Palumbo” del Palacultura “Antonello”. I lavori sono moderati da Tiziana De Maria (nella foto), Garante per i diritti della persona con disabilità del Comune di Messina.

Interverranno il sindaco Federico Basile, la rettrice dell’Università degli Studi di Messina Giovanna Spatari e l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore. L’evento, patrocinato dal Comune, “intende approfondire i principi fondanti che racchiudono il rispetto della dignità della persona proclamati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la legge del 3 marzo 2009”, si legge in una nota.

E ancora: “Obiettivo del focus è condividere storytelling e progetti innovativi, fonti preziose di conoscenza e di ispirazione per la costruzione di percorsi personalizzati e rispettosi delle singole individualità, per consentire di affrontare al contempo nuove sfide e criticità in questo particolare momento storico che apre nuovi scenari e prospettive con l’istituzione dell’Autorità Nazionale Indipendente Garante per i Diritti della Persona con Disabilità e l’approvazione del decreto sul progetto di vita”.

“Vita indipendente e inclusione nella società”

In particolare, al centro del confronto l’articolo 19 “Vita indipendente e inclusione nella società” che riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone. Il tutto assicurando che le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione. Spiega il Comune: “In questo contesto sarà inoltre trattata la figura dell’assistente personale quale uno degli strumenti per la piena integrazione e partecipazione nella società. La forma di assistenza indiretta, prevede che l’interessato scelga autonomamente il/i proprio/i assistente/i personale/i per la propria assistenza, ne regolarizza il rapporto con un contratto di lavoro e ne rendiconti la spesa finanziata con fondi pubblici (comma 3 dell’art. 9 della L.R. del 9 maggio 2017)”.

Il programma

Il programma dei lavori, avviati dai saluti del sindaco Basile unitamente a quelli della rettrice Spatari e dell’assessora Calafiore, e moderati dalla Garante per i Diritti della Persona con Disabilità del Comune di Messina, Tiziana De Maria, prevede per la sezione denominata “Racconti di Vita indipendente” – Esperienze di Persone e Progetti innovativi, gli interventi di Elisabetta Gasparini, attivista in tema di vita indipendente Regione Veneto; Giuseppina Adamo, responsabile progetti e sviluppo Uildm Sezione Mazara del Vallo; e Paolo Brigo, amministratore delegato della Start-up Muoviti in Libertà srl produttrice dell’app “Yukker”.

Su “La figura del Garante per i diritti della Persona con disabilità e il nuovo decreto sul progetto di vita”, relazioneranno il presidente dell’Aps, ente nazionale di tutela della disabilità e autore del libro “Garante della Persona con disabilità: venti anni di storia”, Salvatore Giglia, e Carmela Tata, Garante della persona con disabilità Regione Sicilia. A seguire un dibattito, e in conclusione si parlerà di “Assistenza indiretta. Cosa è stato fatto e cosa faremo insieme” con Basilio Liuzzo, ex responsabile Servizio Politiche sociali. E, per il Servizio sociale professionale assistenti sociali, interverranno Rosanna Caruso, Isabella Astone e Francesca Ciccolo.