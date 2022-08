Messina. Vivi la Vara con Tempostretto - Tempostretto

Faremo vivere a lettrici e lettori ogni momento dell’evento sul sito e su facebook.com/Tempostretto.it

MESSINA – Speciale Vara 2022. Tempostretto farà vivere a lettrici e lettori ogni momento dell’evento, con i nostri giornalisti e operatori. Per chi non potrà essere presente, l’invito è a seguire la nostra pagina Facebook e il nostro sito per seguire le varie tappe, con video, articoli, interviste, approfondimenti e continui aggiornamenti.

Le emozioni di un giorno speciale

Si rinnova una tradizione: quella che vede la nostra testata raccontare emozioni e passioni di una giornata speciale, già prima della partenza, in tempo reale.

15 Agosto lunedì – ore 07,00 — Stendimento delle corde e legatura al cippo della Vara

Ore 09,00 — Sparo di 21 colpi di cannone

Ore 11.00— Basilica Cattedrale. Solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo

S. E.Mons. Giovanni Accolla

Ore 18,30 — Partenza della Vara da Piazza Castronovo con spari di batteria e lancio di bigliettini. Sparo di “bombe a giorno” dalla Madonnina del Porto alla fermata davanti alla Prefettura. Sparo di fuochi pirotecnici all’arrivo della Vara in piazza Duomo.

Ore 23,00 — Esecuzione di fuochi pirotecnici dalla Madonnina del Porto, offerti dal Gruppo Caronte&Tourist.

