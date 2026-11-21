La Futura Santa Teresa attesa anch'essa da un impegno casalingo, in campo domenica contro Reggio Calabria

Nella 6ª giornata del Campionato di Serie B2 femminile, il Messina Volley ospiterà, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, la Reale Mutua Volley Palermo. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen provengono da due vittorie consecutive ottenute al tie-break e si scontreranno contro una compagine agguerrita che vorrà riscattare la sconfitta interna contro la capolista New Amando Volley.

A presentare il match di sabato alle ore 18.00 è il libero giallo-blu Miriam Colombrita: “Giochiamo di fronte al nostro pubblico contro un’ottima squadra, giovane e con ottimi elementi di esperienza. Proveniamo da due vittorie che fanno bene per la classifica e per l’umore, anche se ancora non siamo riuscite ad esprire al meglio il nostro potenziale. Facciamo tante belle azioni, ma anche errori e sbavature da sistemare. Per questo stiamo lavorando non solo da un punto di vista tecnico, ma anche mentale per essere più lucide nei momenti cruciali della partita”.

In casa anche la Futura Santa Teresa

Il PalaBucalo torna ad aprire le porte alla Edilizia Futura Volley Santa Teresa. Domenica 22 novembre, alle ore 18, la formazione di Alessandro Prestipino ospiterà la Puliservice Reggio Calabria nella sesta giornata di andata del campionato nazionale di Serie B2 femminile, girone L.

Per le santateresine è il ritorno su un campo che, in questo avvio di stagione, ha rappresentato una certezza: tre partite disputate, altrettanti successi senza concedere un solo set. Teams A2A Catania, Ciclope Bronte e Italsoft Biomatrix Metauria sono state superate tutte con il punteggio di 3-0. Nove punti che costituiscono l’intero bottino raccolto dalla Futura nelle prime cinque giornate e valgono attualmente la quinta posizione in classifica.

Il Presidente Nino Prestipino traccia un primo bilancio della stagione, sottolineando i risultati ottenuti e le opportunità sfumate nelle due trasferte: “Possiamo ritenerci soddisfatti di questa prima parte di campionato, anche se qualche punto in più poteva starci, considerando come sono andate le partite di Palermo e Gela. Non avremmo certamente rubato nulla a nessuno. Resta comunque la soddisfazione per il lavoro svolto finora e per i risultati conquistati”.