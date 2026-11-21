Dal 27 al 29 novembre, il Monte di Pietà ospita la seconda edizione dell'evento dedicato ai vini e ai sapori di Messina e provincia

Messina si prepara a diventare la capitale del gusto e delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Dal 27 al 29 novembre torna Stretto DiVINO, che per la sua seconda edizione sceglie la suggestiva cornice del Monte di Pietà per celebrare e raccontare il patrimonio vitivinicolo e gastronomico di Messina e della sua provincia.

Tre giorni dedicati alle produzioni di qualità, alle tradizioni e alle identità di un territorio ricco di storia e biodiversità, in un percorso che metterà insieme alcune delle sue espressioni più rappresentative. L’evento è coorganizzato da Ecopromotion ed Eventivamente, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze locali e offrire al pubblico un’occasione di incontro diretto con produttori, cantine e realtà del comparto agroalimentare.

Protagoniste saranno 15 cantine del territorio, espressione dei tre vini Doc della provincia di Messina: Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari. Un itinerario di degustazione che permetterà di conoscere da vicino vitigni, storie e peculiarità delle produzioni enologiche locali, attraverso il racconto di chi ogni giorno lavora per valorizzarle.

Accanto al vino, spazio alle eccellenze gastronomiche dei Nebrodi e delle Isole Eolie. Dalla provola al maiorchino, passando per i capperi e il miele di Ape Nera Sicula, il pubblico potrà scoprire sapori autentici, espressione di tradizioni artigianali e di un patrimonio agroalimentare che rappresenta uno dei punti di forza dell’area metropolitana messinese.

Un ruolo da protagonista sarà riservato anche ad Assopanificatori, verticale di Confesercenti, che porterà a Stretto DiVINO le specialità tipiche della panificazione locale, dolci e salate, proponendo abbinamenti pensati per esaltare le caratteristiche dei vini presenti.

Il percorso di degustazione delle 15 cantine e delle specialità gastronomiche sarà accessibile attraverso un ticket dedicato, già prenotabile sul sito ufficiale.

Il programma prevede inoltre un calendario di masterclass organizzate e gestite dall’Associazione Italiana Sommelier (AIS). Momenti di approfondimento e formazione pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta dei vini e delle loro caratteristiche, attraverso esperienze guidate da professionisti del settore. La partecipazione alle masterclass sarà possibile con prenotazione e ticket separati rispetto al percorso di degustazione.

A completare l’esperienza, non mancherà la musica: durante le tre giornate si alterneranno le esibizioni di band locali, per creare un’atmosfera di festa e convivialità e rendere il Monte di Pietà un luogo di incontro e condivisione.

L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 27 novembre alle 18.

Stretto DiVINO si conferma così un appuntamento dedicato alla promozione delle produzioni locali e alla valorizzazione delle filiere agroalimentari, mettendo in rete imprese, associazioni e istituzioni e offrendo una vetrina alle eccellenze che raccontano l’identità di Messina e della sua provincia.

L’iniziativa è patrocinata dal MASAF – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dalla Città Metropolitana di Messina, dal Comune di Messina, da Confesercenti Area Metropolitana di Messina, dall’Associazione Italiana Sommelier (AIS), da Assopanificatori, da ATM e da Messina Servizi.

INFORMAZIONI E ORARI

Stretto DiVINO

Monte di Pietà – Messina

27, 28 e 29 novembre 2026

Venerdì 27 novembre: dalle 18 alle 24

Sabato 28 novembre: dalle 18 alle 24

Domenica 29 novembre: dalle 19 alle 23

Ticket degustazione e masterclass: prenotazioni qui