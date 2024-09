Messina Volley, confermata Malina Pasa: “Pronta alla nuova stagione”

La giovane opposto classe 2006 lo scorso anno ha giocato per la prima volta in Serie C: "Quest'anno sarà più utile alle mie compagne"

MESSINA – Riconferma di prospettiva per il Messina Volley che, per la stagione 2024-25 del Campionato di Serie C femminile, avrà a disposizione il giovanissimo opposto Malina Pasa classe 2006. Cresciuta nelle giovanili della Sicily Beach Volley School di Villafranca, la numero 17 giallo-blu è stata catapultata lo scorso anno nel campionato di Serie C, dimostrando carattere e determinazione.

Durante la stagione scorsa ha dimostrato capacità di adattamento quando da centrale è diventata opposto. “Il Messina Volley ha programmato un grande progetto – commenta l’opposto peloritano – e sono contenta di farne parte per affrontare questa nuova stagione insieme alle mie compagne. La scorsa stagione non è stata facile e sia mentalmente che fisicamente sono riuscita ad affrontare tutto, visto che i campionati di Serie C rispetto a quelli giovanili sono molto diversi”.

“In questa stagione – prosegue Pasa – spero di migliorare sotto diversi aspetti, anche perché il mio cambio ruolo è da stimolo per fare sempre di più. I miei obiettivi sono di rafforzare i miei punti di forza e migliorare i miei punti deboli. Di conseguenza sarò molto più utile alle mie compagne quando ne avranno bisogno. Obiettivo di squadra? Essere compatte così da realizzare un buon gioco collettivo e raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società”.