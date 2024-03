Messina Volley ospita Acireale. Sicari: “Massimo impegno”

Impegno in mezzo alla settimana per le leonesse giallo-blu che affronteranno giovedì al PalaRescifina il fanalino di coda del girone di Serie C

MESSINA – Torna fra le mura amiche del “PalaRescifina” il Messina Volley che, per la 12ª giornata del Campionato di Serie C femminile, affronterà il fanalino di coda Pallavolo Acireale. Impegno da non sottovalutare per capitan Michela Lagalà e compagne visto che le etnee sono riuscite, nello scorso turno, a strappare un punto alla capolista Nigithor di Santo Stefano di Camastra. Inoltre le peloritane cercheranno di confermare la vittoria dell’andata e riscattare la sconfitta dello scorso turno in casa della Polisportiva Nino Romano.

“Giovedì ci aspetta l’impegno casalingo contro l’Acireale – presenta il match il centrale giallo-blu Federica Sicari – e cercheremo di riscattare la sconfitta dello scorso turno contro la Nino Romano. Non ci culliamo assolutamente del fatto che si tratta dell’ultima in classifica, acnhe perché sappiamo che hanno fatto un ben risultato contro la Nigithor. Noi vogliamo affrontarla al massimo e prepararci al meglio. Abbiamo a disposizione soltanto un allenamento per poterci preparare, però cercheremo di fare il massimo come sempre”.

Articoli correlati