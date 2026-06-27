Messina Volley, Rigano fa il suo ingresso in società e sarà Team Manager

In vista della prossima serie B2 il Messina Volley accoglie Fabrizio Rigano, queste le sue prime parole: "Questa nuova esperienza sarà un impegno morale"

MESSINA – Il Messina Volley comincia a muovere i primi passi verso la prossima Serie B2 di pallavolo femminile rinforzando l’ambito dirigenziale con l’ingresso di Fabrizio Rigano, noto imprenditore messinese, che ricoprirà il ruolo di Team Manager della stessa formazione peloritana.

Rigano: “Un anno emozionante”

“L’anno appena trascorso – dichiara il neo-dirigente giallo-blu Fabrizio Rigano – è stato particolarmente emozionante. Conoscere la squadra, con cui mi sono approcciato in punta di piedi, mi ha coinvolto in maniera integrale. Questa nuova esperienza in Serie B per me è soprattutto un impegno morale. Il Messina Volley è una società strutturata, affidabile e molto concreta dal punto di vista organizzativo. Inoltre dal punto di vista umano è una famiglia.”

Rizzo: “Questo innesto è uno step importante”

“L’ingresso di Fabrizio Rigano nel Messina Volley rappresenta motivo di orgoglio – commenta il presidente Mario Rizzo – per la nostra società sportiva, in quanto conosciamo perfettamente le qualità professionali e, soprattutto, umane del nostro nuovo Team Manager. Il suo innesto costituisce un altro step importante per rafforzare il percorso in cui questa società si è già instradata da qualche anno.”