Arco di Cristo Re, lavori prorogati fino al 28 luglio

Per consentire le finiture e lo smontaggio dei ponteggi sul viale Principe Umberto

MESSINA – Non il 30 giugno, come previsto inizialmente, ma una proroga fino al 28 luglio. Proseguono le attività di riqualificazione urbana sull‘Arco di Cristo Re.

Il cantiere, che era in fase di conclusione secondo la precedente programmazione, necessita di ulteriore tempo per consentire l’esecuzione di alcune lavorazioni di finitura, definite dagli uffici tecnici come di “modesta entità ma indispensabili” per la corretta realizzazione dell’opera.

A queste si aggiunge la complessa fase di smontaggio del sistema di ponteggi installato per il restauro. Secondo quanto comunicato dal direttore dei lavori, l’architetto Andrea Taranto, queste operazioni richiedono ancora 20 giorni lavorativi. Il mantenimento dei provvedimenti viabili è stato dunque confermato per garantire la massima sicurezza sia per le maestranze impegnate nelle attività, sia per la cittadinanza e la pubblica incolumità.