Messina Volley supera a domicilio Santa Teresa, Sicily Bvs e Jonica imbattute

Il resoconto delle partite di Serie C. Il derby mamertino femminile alla Nino Romano, torna alla vittoria la Team Volley maschile. Risultati e classifiche

Altra giornata di campionati regionali di pallavolo maschile e femminile che è andata in archivio. Nelle sfide disputate tra sabato e domenica diversi derby tra formazione della provincia di Messina. Partendo con ordine però in serie C maschile resta prima nel girone A e a punteggio pieno dopo cinque giornata dal Sicily Bvs di coach Santacaterina, cinque vittorie piene nelle prime cinque giornate di campionato. Nello stesso girone affermazione del Play Volley Barcellona sul campo dell’Hobby Volley, ancora sconfitto il Trinisi in casa col Don Orione.

Nel girone B di serie C maschile resta al comando la Jonica Volley a 12 punti dopo quattro giornate, rispetto al girone A era la quarta giornata, insieme agli jonici ad aver conquistato sempre l’intera posta il Pozzallo. Tra le messinesi torna alla vittoria, la seconda in quattro giornate, l’Ambiente Lab Team Volley che supera in casa la giovane formazione di Pedara. Così coach Caravello al termine della sfida: “Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno cercato di trovare soluzioni in momenti particolari della partita e le loro scelte sono state ripagate, volevo vedere proprio questo una squadra che pensasse”.

Tra le donne nel girone B di serie C femminile erano due i derby in programma. Il primo ha visto la Messina Volley prevalere contro Santa Teresa al PalaBucalo portando via l’intera posta e senza cedere set. Soddisfatto coach Trimarchi: “È una vittoria che ci dà tanta fiducia, abbiamo giocato una buona pallavolo e abbiamo portato il risultato. Abbiamo visto la coralità del nostro gruppo che deve essere il nostro marchio di fabbrica”.

Altro derby nella stracittadina tutta milazzese tra Nino Romano e Asd Volley 96, hanno prevalso le RomaNine per tre set a zero. Il commento entusiasta di coach Maccotta a fine gara: “È stata una partita più complicata di quella che sembra sia stata. Due settimane senza avere mai tutta la squadra al completo, quindi un applauso grande alla squadra che è stata brava a compattarsi nelle difficoltà ed a giocare tatticamente in modo corretto”.

La Nino Romano resta al secondo posto in classifica inseguendo Zafferana a punteggio pieno ed è appaiata alla Golden Volley che ha superato in casa a Viagrande la Team Volley Messina. Per la formazione dei coach Laganà-Donato-Chitè trasferta amara complicata dalle assenze per infortuni e sconfitta per tre set a zero.

Risultati e classifiche serie C maschile

Girone A

Volley Gibellina – Energy Solution 1-3

Sicily F.lli Anastasi – Entello 3-0

Trinisi – Don Orione 0-3

Essepiauto – Club Leoni 2-3

Hobby Volley – Play Volley Barcellona 1-3

Sicily F.lli Anastasi 15 punti

Energy Solution, Entello 11 punti

Don Orione 9 punti

Club Leoni 8 punti

Terrasini, Play Volley Barcellona 7 punti

Essepiauto 5 punti

Volley Gibellini 2 punti

Hobby Volley, Trinisi 0 punti

Girone B

Ambiente Lab Team Volley – Pedara 3-1

Agira – Viagrande 3-1

Giarre – Jonica Volley 1-3

Paternò – Gela 0-3

Modica – Pozzallo 1-3

Jonica Volley Santa Teresa, Gs Pozzallo 12 punti

Volley Gela, Giarre 9 punti

Ambiente Lab Team Volley 6 punti

Agira 5 punti

Paternò Volley 4 punti

Viagrande 3 punti

Modica, Pedara Volley 0 punti

Risultati e classifica serie C femminile

Golden Volley – Team Volley Messina 3-0

Santa Teresa – Messina Volley 0-3

Polisportiva Nino Romano – Volley 96 3-0

Pallavolo Zafferana – Liberamente Aci Carena 3-0

SportPassion – Pallavolo Oliveri 3-2

Riposava: Ssd UniMe

Pallavolo Zafferana 15 punti

Golden Volley, Polisportiva Nino Romano 11 punti

Messina Volley 10 punti

Ssd UniMe, Pallavolo Oliveri 6 punti

Santa Teresa 5 punti

Volley ’96 4 punti

Liberamente Aci Catena 3 punti SportPassion, Team Volley Messina 2 punti