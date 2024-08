MessinaCon, la mostra dell’Officina del Sole al via il 26 agosto: esposti 20 artisti

Dal 30 agosto all'1 settembre, invece, la nona edizione della fiera del fumetto messinese

MESSINA – Mancano pochi giorni all’avvio del MessinaCon 2024, in programma dal 30 agosto all’1 settembre per la nona edizione. Ma già dal prossimo 26 agosto, come una sorta di prequel, sarà visitabile la mostra organizzata dall’Officina del Sole, in collaborazione con MessinaCon, a Palazzo Zanca. Lo studio formato da creativi messinesi che lavorano nell’ambito del fumetto e dell’illustrazione esporrà opere di 20 artisti.

La mostra “Officina del Sole & Friends” sarà visitabile dal 26 agosto e vedrà esposte opere di fumettisti messinesi, ma anche da tutto il resto della Sicilia e della Calabria. A sostenere la mostra lo sponsor Caffè Barbera 1870. Sarà visitabile fino all’1 settembre, nell’atrio di Palazzo Zanca. Ci saranno opere di Lelio Bonaccorso, Michela De Domenico, Fabio Franchi, Giuliana La Malfa, Carmelo Chillè, Val Romeo, Agnese Pozza, Roberto Megna, Simone Buonfantino, Carlo Cid Lauro, Manuel Preitano, Umberto Giampà, Federico Pugliese, Aurelio Mazzara, Valentina Perrone, Deborah Allo, Gaspare Orrico, Maurizio Gemelli, Simonluca Spadanuda ed Eleonora Roxanne Calì.