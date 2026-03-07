MessinaCon torna con il Day Zero: appuntamento il 12 aprile in una nuova location

Cambia la "cornice" della terza edizione dell'anteprima della fiera del fumetto organizzata da StrettoCrea

MESSINA – StrettoCrea aprirà la stagione dei fumetti a Messina con il MessinaCon Day Zero, l’ormai tradizionale anteprima del festival principale. Il Day Zero si terrà domenica 12 aprile e cambierà location per la terza volta in tre edizioni. Dopo Villa Dante e il Caffè letterario Volta Pagina, si terrà dalle 10.30 alle 20 al Giardino Corallo. E sarà come di consueto un incontro rivolto a tutta la community della cultura pop, durante il quale saranno presentate le novità di settembre.

Mulfari: “MessinaCon appuntamento consolidato”

Giuseppe Mulfari, presidente di StrettoCrea, ha spiegato: “In una città che punta sempre più sui grandi eventi, il MessinaCon continua a crescere e a consolidarsi come uno degli appuntamenti più partecipati dedicati alla cultura pop, al fumetto e all’intrattenimento. Le 14.000 presenze registrate nell’ultima edizione rappresentano il risultato di un percorso costruito con visione, programmazione e collaborazione con espositori, artisti, doppiatori e content creator di rilievo nazionale. Un progetto che genera aggregazione, cultura e indotto per il territorio. È in questo contesto che si inserisce la terza edizione del Day Zero. Quest’anno saremo ospiti del Giardino Corallo, una location che ha scelto di accogliere questo appuntamento riconoscendone il valore culturale e aggregativo”.

Tante le novità per l’edizione 2026, tra cui il contest K-Pop, per accogliere nuove tendenze artistiche e i più giovani. Ma non mancheranno ospiti e spettacoli. Sarà inoltre svelata la locandina del MessinaCon, giunto all’undicesima edizione, che si terrà a Villa Dante il 4, il 5 e il 6 settembre. Mulfari ha concluso: “Messina dimostra ogni anno di avere una comunità viva, appassionata e pronta a sostenere iniziative capaci di generare valore. Continueremo a investire energie e competenze affinché questo progetto cresca in modo stabile e strutturato, diventando un punto di riferimento sempre più riconoscibile”.