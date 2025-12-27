MessinAttiva, oggi l’ultima raccolta del 2025 “in una delle nostre zone preferite”

L'associazione ha raccolto in un anno 1.380 kg di rifiuti. Data, ora e luogo dell'ultimo evento

MESSINA – Ultimo appuntamento del 2025 per l’associazione MessinAttiva, giunta al quinto anno di attività. I volontari si riuniranno in quella che hanno definito “una delle nostre zone preferite, purtroppo spesso compromessa dalla corrente e dall’inciviltà dei nostri concittadini, che ci costringono a trovare la spiaggia in condizioni deplorevoli”.

Si tratta di Torre Faro. L’appuntamento è infatti per il 28 dicembre in via Circuito 129, tra le 10.30 e le 13. Saranno forniti sacchi e guanti a tutti coloro che vorranno partecipare alla pulizia della spiaggia. Un’azione a difesa del mare, hanno spiegato i volontari di MessinAttiva. Basti pensare che solo nell’anno ormai al termine sono stati raccolti 1.380 kg di rifiuti. “Senza il nostro intervento – hanno sottolineato – avrebbero probailmente inquinato i nostri mari”.