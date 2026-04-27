Meteo 1 maggio, le previsioni in vista del ponte

Cosa ci aspetta in vista del lungo week end secondo Daniele Ingemi, lo scirocco scalda la Sicilia ma venerdì sorprese

Fine settimana lungo tra pochi giorni. In vista del ponte del 1 maggio tanti siciliani sono pronti a una breve vacanza e una gita fuori porta. L’incognita meteo però resta. Ecco le previsioni del nostro Daniele Ingemi che su Meteored azzarda uno scenario e spiega cosa accade nei giorni precedenti. In particolare da martedì 28, indica il meteorologo, si alzerà lo scirocco, alzando le temperature.

Soffia lo scirocco

Già da domani nella zona meridionale dell’isola sono previsti picchi fino a 24 gradi. Lo scirocco scalderà in particolare le zone tirreniche, soprattutto da Trapani a Messina, passando da Palermo dove non si esclude che, entro mercoledì, si potrebbe arrivare a 25 gradi.

Scampagnate bagnate?

Il bel tempo dovrebbe proseguire anche nei giorni seguenti. Ma proprio per venerdì primo maggio non si esclude una lieve instabilità meteo che con qualche temporale di calore che potrebbe funestare scampagnate ed escursioni.