A Luciano Catania un altro premio nazionale

Gente di un altro ero-t-ismo riceve un altro prestigioso riconoscimento

Luciano Catania si aggiudica il premio nazionale Umberto Domina 2026, consegnatogli al Teatro Neglia di Enna per la raccolta di racconti Gente di un altro ero-t-ismo L’ottava edizione del premio per la letteratura umoristica promosso dal Rotary Club Enna è un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale italiano che richiama pubblico, studiosi e protagonisti della scena letteraria contemporanea. A conquistare il riconoscimento principale è stato Luciano Catania con il libro “Gente di un altro ero-t-ismo”, premiato per la capacità di reinterpretare con originalità e profondità il linguaggio dell’umorismo contemporaneo, restituendo una visione acuta e disincantata della realtà.

La targa Umberto Domina

Il premio dedicato allo scrittore ennese Umberto Domina, figura di riferimento dell’umorismo italiano del Novecento, nasce con l’obiettivo di valorizzare una tradizione letteraria capace di coniugare ironia e riflessione sociale, riaffermando il ruolo dell’umorismo come strumento critico e culturale. La serata, aperta dalla conduzione della giornalista Pierelisa Rizzo, si è svolta davanti a un pubblico numeroso e partecipe ed è stata arricchita da momenti artistici e teatrali che hanno trasformato la premiazione in un vero evento culturale. Tra gli ospiti più apprezzati, l’attore Salvo Piparo, che ha portato in scena il suo spettacolo “Scordabolario”, affiancato dalle letture interpretate dagli allievi del laboratorio teatrale della Società Dante Alighieri, dedicate ai testi di Umberto Domina.

Il premio a Gente di un altro ero-t-ismo

L’edizione 2026 è segnata da importanti novità, tra cui l’apertura a nuovi linguaggi espressivi – come fumetti e contenuti multimediali – e l’introduzione di una sezione dedicata ai giovani studenti del territorio, a testimonianza della volontà di guardare al futuro della scrittura umoristica. In questo contesto si inserisce l’opera vincitrice. “Gente di un altro ero-t-ismo”, raccolta di racconti che, fin dal titolo, gioca su una pluralità di significati – tra eroismo, erotismo e una dimensione “altra” – proponendo una riflessione originale sul concetto stesso di eroismo. I protagonisti sono figure quotidiane, spesso marginali, che si muovono in un universo narrativo dove il gesto minimo, la fragilità o l’ambiguità diventano elementi centrali del racconto.

Chi è Luciano Catania

Luciano Catania, mistrettese di nascita e messinese di adozione, costruisce così una galleria di personaggi “non eroici” nel senso tradizionale, ma profondamente umani, capaci di incarnare un eroismo rovesciato, fatto di tentativi, cadute e piccoli atti di resistenza quotidiana. La sua scrittura alterna leggerezza e profondità, ironia e malinconia, riuscendo a coinvolgere il lettore in una narrazione che diverte ma allo stesso tempo interroga.

