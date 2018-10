Allerta arancione: scuole chiuse a S.Teresa, Furci, Roccalumera e altri centri

I Comuni di Furci Siculo, Roccalumera e S. Teresa di Riva (ed altri centri jonici) hanno ordinato per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale e la sospensione delle attività didattiche e amministrative per la giornata di domani, mercoledì 3 ottobre. Il provvedimento è stato firmato in virtù dell’avviso regionale di Protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. L’avviso prevede il “persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, occasionalmente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le precipitazioni saranno più frequenti sulle aree ioniche, accompagnate da forti temporali, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. Si tratta di un'allerta “arancione”. Il provvedimento di hiusura delle scuole è stato adottato anche da altri Comuni del comprensorio: Nizza di Sicilia, Mandanici, Limina, Scaletta Zanclea, S. Alessio Siculo, Pagliara, Fiumedinisi, Alì e Alì Terme